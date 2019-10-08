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BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 02:51 | Son Güncelleme

Başakşehir'de bulunan AYKOSAN Sanayi Sitesi'nde gece saatlerinde boş bir iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL(DHA)

Başakşehir'de bulunan AYKOSAN Sanayi Sitesi'nde gece saatlerinde boş bir iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Saat 02:00 sıralarında iş yerinden dumanların yükseldiğini gören sanayi sitesi güvenliği durumu itfaiye ediplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri boş dükkandaki yangına büyümeden müdahale etti. Bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yangın nedeniyle dükkanda hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiyeden detaylar

-İşçilerden ve güvenliklerden detaylar

-Çalışmalardan detaylar

-Genel ve detaylar

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