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Başakşehir'de sanayi sitesindeki 2 iş yerinde yangın çıktı -3

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi'nde 3 katlı binanın son katındaki iş yerinde yangın çıktı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- BAŞAKŞEHİR'de bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi'nde 3 katlı binanın son katındaki iş yerinde yangın çıktı. Kattaki diğer iş yerine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başakşehir'de bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi'nde sabah 07.30 sıralarında yangın çıktı. 3 katlı binanın en üst katında plastik malzeme üretimi yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, büyüyerek yan taraftaki doğalgaz borusu için kelepçe üretimi yapılan iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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