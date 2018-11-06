- BAŞAKŞEHİR'DE SAVCININ ARACINA KURŞUN İSABET ETTİ (1)

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Başakşehir'de, cumhuriyet savcısının aracına kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken ilk değerlendirmeler araca 'yorgun mermi' isabet ettiği yönünde.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

