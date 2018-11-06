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Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:48 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA  - BAŞAKŞEHİR'de, cumhuriyet savcısının aracına kurşun isabet etti.

Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA - BAŞAKŞEHİR'de, cumhuriyet savcısının aracına kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken ilk değerlendirmeler araca 'yorgun mermi' isabet ettiği yönünde.

(FOTOĞRAF)

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