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Başakşehir'de şehit aileleri ve gaziler ilk iftarını birlikte yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR Belediyesi şehit aileleri ve gazileri Ramazan-ı Şerifin ilk iftar sofrasında bir araya getirdi.

İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR Belediyesi şehit aileleri ve gazileri Ramazan-ı Şerifin ilk iftar sofrasında bir araya getirdi. Başakşehir Belediyesi, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında gazi ve şehit aileleri aynı sofrada buluşturdu. Başakşehir’de bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da vatandaşlarla aynı sofrada orucunu açtı. Kartoğlu, şehit ve gazi ailelerinin sofralarını tek tek gezerek onlarla sohbet etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. “RAMAZAN AYININ BEREKETİNİ HEP BERABER YAŞAYALIM” Tüm Müslümanların Ramazan’ını kutlayarak sözlerine başlayan Yasin Kartoğlu, “Rabbimize bize bu güzel sofraları ve nimetleri sunduğu için şükür ediyoruz. Başakşehirde Ramazan çok güzel başladı. Bugün anlamlı bir gün. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile ilk iftarımızı yapacağız. Onların o coşkusu ve heyecanıyla birlikte Ramazan’ı karşılayacağız. Bugüne kadar vatanı ve bayrağı için canını feda etmiş şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İki bölgemizde Ramazan faaliyetleri yapacağız bu sene. Biri kent meydanı biri de Hayat Park. Tüm komşularımızı davet ediyoruz. Hep birlikte Ramazan heyecanını hakkımızla bütünleşerek yaşayalım. Ramazan ayı bereket ayı. Bu bereketi beraber yaşayalım” ifadelerini kullandı. “HER YIL GELİP KAPIMIZDAN ALIYORLAR” Gazi eşi olan Mihriye Biçkin, “Güzel bir etkinlik. Çok memnunuz. Gelip kapıdan alıyorlar. Allah razı olsun. Her yıl yapılıyor biz de katılıyoruz” dedi. “HER RAMAZAN BİZLERİ MUTLU EDİYORLAR” Çok mutlu olduğunu dile getiren Emine Karsu, “Bu yemeği verenlerden Allah razı olsun. Her Ramazan bizleri mutlu ediyorlar Allah da onları mutlu etsin” ifadelerine yer verdi. “NE MUTLU Kİ BÖYLE BİR DEVLETİMİZ VAR” Hayırlı ramazanlar dileyerek sözlerine başlayan Kıbrıs Gazisi Mahmut İşçi, “Bugünün çok büyük bir anlamı var. Ne mutlu ki böyle bir devletimiz var. Biz gazileri tanıdığı müddetçe devletimizin her zaman emrindeyiz. Yaşımız ne olursa olsun her hangi bir tehdit karşısında cephenin en ön kısmında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

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