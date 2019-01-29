Başakşehir'de su saati hırsızları yakalandı

İSTANBUL-(DHA)-BAŞAKŞEHİR'de bir binadan su saati çalan 2 şüpheliden birisi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kayabaşı Mahallesinde bulunan bir apartmana gelen iki şüpheli binadan 10 tane su saatini sökerek, çaldı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, O.A. isimli şüpheliyi geçtiğimiz Cuma günü Fenertepe Mahallesi Fenertepe Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına aldı. O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan iki şüphelinin su saatlerini çalması binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde binaya giren iki kişi su saatlerini bir çuvala dolduruyor.
(FOTOĞRAF)
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