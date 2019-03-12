Başakşehir’de Suriyelilerin satırlı ve bıçaklı kavgası kamerada

Başakşehir’de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Suriyeli iki grup satır ve bıçaklarla kavga etti. Caddenin savaş alanına döndüğü kavga, kameralara da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Pazar günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Sokak ortasında çıkan tartışma kısa sürede satırlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çok sayıda Suriyelinin karıştığı kavgada sokak bir anda birbirine girdi. Kavgada çok sayıda Suriyelinin çeşitli yerlerinde yaralandığı öğrenildi. Suriyelilerin satırlı kavgası çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.



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