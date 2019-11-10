HABER

Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habibler istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DG 5995 plakalı düğün konvoyundaki bir otomobil ile Hayri T'nin kullandığı 34 BRG 405 plakalı kamyonet ve Fikret K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet refüje devrilirken, trafik lambası direği de devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada, damadın annesi olduğu belirtilen Ayşe Gülen Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirlerken, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

PARTNERYüksek yastık kullanıyorsanız dikkat! Yüksek yastık kullanıyorsanız dikkat!
Antalya’da yüzlerce balık telef olduAntalya’da yüzlerce balık telef oldu
İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiİzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir polis trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem!

Ankara'da deprem!

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsunspor'dan Thomas Shelby ile ilgili yapılan paylaşıma alkış toplayan cevap

Samsunspor'dan alkış toplayan 'Atatürk' paylaşımı

Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi

Hüzünlü veda! Kimse yaklaşamadı

Oğlunun nikah törenine giderken hayatını kaybetti!

Feci kaza! Oğlunun nikah törenine gidiyordu

Pendik'te düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı

Bayramiç'te 10 Kasım töreninde 'siren' krizi! Kaymakamlıktan açıklama

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.