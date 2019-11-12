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Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 07:22 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başakşehir'deki 23 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başakşehir'deki 23 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 23 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Polis ekiplerince bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girilirken, gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.

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Başakşehir operasyon uyuşturucu

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