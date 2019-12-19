Başakşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarda 25 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Park Timleri, ilçenin batı tarafında kalan Bahçaşehir Mahallesindeki bir araçtan uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi aldı. 30 Kasım’da akşam saat 17.00 sıralarında görülen şüpheli aracı takibe alan emniyet ekipleri, otomobili Küçükçekmece’ye kadar izledi. İçinde yalnızca sürücüsünün bulunduğu otomobil, Küçükçekmece Atakent Mahallesinde yer alan bir site önünde durdu. Bu sırada site önünde bekleyen bir kişi otomobile yaklaşarak uyuşturucu alışverişi gerçekleştirdi. Uyuşturucu ticareti sırasında polis tarafından yakalanan araç sürücüsü Nadir B. (22) ile alıcı olduğu iddia edilen Eyüp A. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçta yapılan aramalarında 4’er gram eroin maddesi, Nadir B. isimli şüphelide ise 540 TL para ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonun devamında uyuşturucu ticaretinde Nadir B. ile irtibatlı oldukları tespit edilen Ferhat K. (34) adlı şüpheli Küçükçekmece’de, Sedat A. (28) ise Başakşehir’de yakalanarak gözaltına alındılar. Ferhat K.’nın İstasyon Mahallesindeki evinde polisçe yapılan aramalarda ise yatak bazasına gizlenmiş 24 kilo 8 gram eroin, 2 hassas terazi ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan Eyüp A. polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nadir B., Sedat A. ve Ferhat K. adlı diğer 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adreste yapılan arama anı ise polis kamerasına yansıdı.

