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Başakşehir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 12:04 | Son Güncelleme

Başakşehir’de bir araç içerisinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan ekiplerin yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.Başakşehir’de polis ekipleri bir araçta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde aldığı ihbar ile birlikte söz konusu aracı takibe aldı.

Başakşehir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Başakşehir’de bir araç içerisinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan ekiplerin yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Başakşehir’de polis ekipleri bir araçta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde aldığı ihbar ile birlikte söz konusu aracı takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler araç ve içerisindeki şahıslara bir alışveriş merkezinin önünde satış yaparken operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yapan Yunus S. ve Nihat Ç. ile uyuşturucu maddeyi alan İlker Y.Y ve Masis K. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından şahısların uyuşturucu maddeyi iki ayrı sitede bulunan ikametlerde ve bir sitenin otoparkında bulunan motosiklette sakladığı bilgisine ulaşıldı.Ekipler ikametlerde ve motosiklette yaptığı aramalarda yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 6 cep telefonu ve 3 bin TL ele geçirildi. Sorgulamanın ardından savcılığa sevk edilen şahıslardan İlker Y.Y. ve Masis K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Nihat Ç. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yunus S. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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