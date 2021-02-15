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Başakşehir’de vatandaşların karla imtihanı

15.02.2021 19:29 | Son Güncelleme:
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Başakşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu.

Başakşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu. Araçlarında mahsur kalan sürücüler ile yollarda kalan vatandaşların karla imtihanı kameralara yansıdı.
İstanbul’da geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Beyaz örtüyle kaplanan kent genelinde güzel görüntüler oluşurken, bazı noktalarda yağış çileye dönüştü. Kar yağışının fazla olduğu Başakşehir’de trafik durdu, araçlar mahsur kaldı. Yolda kalan araç sürücüleri ve vatandaşlar kameralara yansıdı. Kimi sürücüler yoluna devam etmek için uğraşırken, kimi diğer vatandaşların yardımıyla araçlarını kenara çekmeye çalıştı. Yolun kapanması nedeniyle yürümek zorunda kalan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

“İnşallah ölmeden varacağız”
Yaklaşık bir saattir yürüklerini söyleyen Ergin Yücel, “Yolda kaldık. Yolları tuzlamamış galiba büyükşehrimiz sağ olsun. Halk perişan. Allah yardımcımız olsun. Evimiz daha Bahçeşehir’de. Gidecek gibi değiliz. Daha bir, bir buçuk saat yolumuz var. İnşallah varacağız ölmeden” ifadelerini kullandı.

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