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Başakşehir'de yankesicilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:06 | Son Güncelleme

Mobil Okul Timi tarafından yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Başakşehir'de okul çevrelerinde denetim yapan Mobil Okul Timi (MOT), şüpheli gördüğü 2 kişiyi takibe aldı. Polis ekibinden motosikletle kaçmaya çalışan ve biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınanlardan H.Ç'nin (25) üzerinde çalıntı olduğu belirlenen 2 cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan H.Ç. mahkemece tutuklanırken, yaşı küçük şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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