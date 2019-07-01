Başakşehir’de yaz etkinlikleri başlıyor

Başakşehir Belediyesi, yazlık sinemadan Boğaz gezilerine, çocuk şenliklerinden pikniklere kadar kültürel ve sosyal etkinliklerle 7’den 70’e tüm Başakşehirlilere keyifli ve eğlenceli bir yaz vadediyor.

Başakşehir, yaz aylarında birbirinden güzel kültürel ve sosyal etkinliklerle renklenecek. Başakşehir Belediyesi, temmuz ve ağustos ayları boyunca her yaş grubuna özel birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.

Açık havada nostaljik sinema keyfi

Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet’te kurulacak dev akranlarda nostaljik sinema keyfi yaşatılacak. Kadın erkek, genç yaşlı binlerce ilçe sakinini bir araya getirecek yazlık sinema günlerinde, Türk ve dünya sinemasının iz bırakan yapımları bir kez daha beyaz perdeye yansıtılacak. İlk gösterimin 9 Temmuz Salı günü yapılacağı ve gösterimlerin saat 21.00’de başlayacağı etkinlikte, konuklara gazoz ikramı da yapılacak.

Başakşehirliler Boğazın eşsiz güzellikleriyle buluşacak

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini yaz aylarında erguvanlarla süslenen Boğaziçi’nin eşsiz güzellikleriyle de buluşturacak. 4 Temmuz’dan itibaren hafta içi her gün gerçekleştirilecek Boğaziçi tekne turları ile Başakşehirliler, İstanbul’un Boğazı’nın tarihi ve turistik mekânlarını yakından görme fırsatı yakalayacak.