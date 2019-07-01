HABER

Başakşehir’de yaz etkinlikleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 20:52 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, yazlık sinemadan Boğaz gezilerine, çocuk şenliklerinden pikniklere kadar kültürel ve sosyal etkinliklerle 7’den 70’e tüm Başakşehirlilere keyifli ve eğlenceli bir yaz vadediyor.Başakşehir, yaz aylarında birbirinden güzel kültürel ve sosyal etkinliklerle renklenecek.

Başakşehir Belediyesi, yazlık sinemadan Boğaz gezilerine, çocuk şenliklerinden pikniklere kadar kültürel ve sosyal etkinliklerle 7’den 70’e tüm Başakşehirlilere keyifli ve eğlenceli bir yaz vadediyor.
Başakşehir, yaz aylarında birbirinden güzel kültürel ve sosyal etkinliklerle renklenecek. Başakşehir Belediyesi, temmuz ve ağustos ayları boyunca her yaş grubuna özel birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.

Açık havada nostaljik sinema keyfi
Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet’te kurulacak dev akranlarda nostaljik sinema keyfi yaşatılacak. Kadın erkek, genç yaşlı binlerce ilçe sakinini bir araya getirecek yazlık sinema günlerinde, Türk ve dünya sinemasının iz bırakan yapımları bir kez daha beyaz perdeye yansıtılacak. İlk gösterimin 9 Temmuz Salı günü yapılacağı ve gösterimlerin saat 21.00’de başlayacağı etkinlikte, konuklara gazoz ikramı da yapılacak.

Başakşehirliler Boğazın eşsiz güzellikleriyle buluşacak
Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini yaz aylarında erguvanlarla süslenen Boğaziçi’nin eşsiz güzellikleriyle de buluşturacak. 4 Temmuz’dan itibaren hafta içi her gün gerçekleştirilecek Boğaziçi tekne turları ile Başakşehirliler, İstanbul’un Boğazı’nın tarihi ve turistik mekânlarını yakından görme fırsatı yakalayacak.

Kadınlara özel ‘konu komşu pikniği’
Başakşehir Belediyesi, Şamlar Tabiat Parkı’nın kapılarını ilçenin kadınlarına özel bir etkinlikle açacak. Yaz ayları boyunca salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek ‘konu komşu pikniğe’ etkinliği ile Başakşehirli kadınlar, ilçenin huzur köşesi olan parkta bir araya gelecek. Çocuklar için eğlenceli etkinlikler, kadınlar için yarışmalar ve gösterilerin yapılacağı pikniklerde, müzik dinletileri de yapılacak.

Başakşehirli çocuklar için şenlikler
Yaz aylarında bilgievleri ve spor parklarında çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenleyen Başakşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini şenliklerle daha eğlenceli bir hale getirecek. Farklı mahallelerde her gün 13.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenlikler, eğlenceli yarışmalar ve renkli gösterilerin yer alacağı etkinliklere sahne olacak.

“Başakşehirlileri etkinliklerde buluşmaya davet ediyorum”
Başakşehir Belediyesi olarak ilçe sakinlerinin keyifli ve güzel bir yaz geçirmesini sağlamak için özel etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Başkan Yasin Kartoğlu, “Sıcak yaz aylarında çeşitli etkinliklerle ilçe sakinlerinin bir araya gelmesini ve özlemini duyduğumuz mahalle kültürünü tekrar canlandırmayı hedefliyoruz. Şimdiden tüm Başakşehirlileri Yazlık Sinema Günleri, Konu Komşu Pikniği, Boğaz Gezileri ve çocuk şenliklerinde buluşmaya davet ediyorum” diye konuştu.

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
FSM'deki çalışma İstanbul trafiğini etkilediFSM'deki çalışma İstanbul trafiğini etkiledi
Çanakkale’de 10 yıl sonra yağlı direk heyecanıÇanakkale’de 10 yıl sonra yağlı direk heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan KKTC'ye geçmiş olsun mesajı

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

SON DAKİKA! İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.