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Başakşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 01:23 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde Sefaköy Sanayi Sitesi alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan seyir halindeki bir otomobilin aniden durması ile arkadan gelen 5 otomobil duramayarak birbirlerine arkadan vurdu. Kazada, sürücülerden Ömür Aşık ve İsmail Sönmez yaralandı. Kazaya neden araç olay yerinden kaçarken, birbirlerine çarpan 5 otomobil hasar gördü. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği yol tamamen trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Trafiğe kapatılan yol kazaya karışan otomobillerin çekicilere yüklenerek kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Rıdvan Baycar, “En arkadan fren sesi geldi. O ona vurdu, o ona vurdu. Vura vura zincirleme olarak en son bana vurdular. İki tane yaralı vardı. Boyunlarında sıkıntı vardı, baya şiddetli bir çarpışma oldu. Beş araç karıştı kazaya. Altıncı araç vardı benim önümdeki o durmadı gitti" şeklinde konuştu

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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