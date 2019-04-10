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Başakşehir'deki kazada sıkışan sürücünün elini bir an bile bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de meydana gelen kazada kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyona arkadan çarpan minibüs sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de meydana gelen kazada kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyona arkadan çarpan minibüs sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Kazanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen kamyon şoförü aracıyla olay yerinden kaçtı. Minibüs sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çalışmalar sırasında olay yerine sonradan gelen yakını genç bir kadın, minibüsün arkasına girerek yaralı sürücünün elini bir an olsun bile bırakmadı. Kaza saat dün saat 21.00 sıralarında Başakşehir Arnavutköy-Sultangazi yolu Fenertepe Kışlası önünde meydana geldi. Arnavutköy'den Sultangazi istikametine gitmekte olan Celal Yıldırım (48) idaresindeki 34 LTN 278 plakalı minibüs, Fenertepe Kışlası önünde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüste sürücü Celal Yıldırım şoför mahallinde sıkıştı. Kazanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen kamyon şoförü kamyonuyla birlikte olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da Celal Yıldırım'ın yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan minibüs sürücüsüne müdahale etti. Bu sırada olay yerine gelen sağlık görevlileri de araç içerisinde sıkışan yaralıya müdahale etti. Polis ekiplerinin olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldığı görüldü. Kaza sonrası, Arnavutköy-Sultangazi istikametinde trafikte aksamalar yaşandı. YARALININ ELİNİ SIMSIKI TUTTU Kaza sonrası bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım ederken, bazılarının da cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışması dikkat çekti. İtfaiye ekipleri araç içersinde sıkışan Celal Yıldırım'ı kurtarmaya çalışırken, sağlık görevlileri de yaralıya serum bağladı. Bu sırada kazayı duyan minibüs sürücüsü Yıldırım'ın yakını olan genç bir kadın olay yerine geldi. Genç kadının bir eliyle serumu tuttuğu diğer eliyle de yaralının elini sımsıkı tuttuğu görüldü. Araç içinde sıkışan sürücü yaklaşık 30 dakika sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının elini sımsıkı tutan yakınının ise bir an olsun yanından ayrılmadığı görüldü. Minibüs sürücüsü Celal Yıldırım 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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