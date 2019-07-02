Başakşehir'deki TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Başakşehir'in Ayazma ve Hoşdere mahallelerinde inşa edeceği sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Başakşehir'deki Ayazma ve Hoşdere projeleri kapsamında inşa edilecek 587 konut için Bakırköy 5. Noterliği denetiminde, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde kura çekimi gerçekleştirildi.

Ayazma Projesine 22 bin 867 başvuru yapılırken, konutların 162'si "2+1", 88'i de "3+1" nitelikte olacak. Projede yer alan 250 konutun 14'ü şehit ailesi ve gazilere, 14'ü engellilere, 63'ü emeklilere, 159'u da diğer vatandaşlara ayrıldı.

Hoşdere Projesinde yer alan 337 konut için ise 15 bin 298 başvuru yapıldı. 169'u "2+1", 168'i de "3+1" nitelikte olan konutların, 11'i şehit ailesi ve gazilere, 18'i engellilere, 85’i emeklilere, 223'ü de diğer vatandaşlara ayrıldı.

Öte yandan, kura çekimi TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Kura çekiminde adı okunan vatandaşlar büyük sevinç yaşayarak, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.