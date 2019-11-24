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Başakşehir'deki yangında 1 bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:38 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu bir kız bebek ile ablası hayatını kaybetti.

Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR'de bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu bir kız bebek ile ablası hayatını kaybetti.
Yangın saat 10.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi 24. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı öğrenilen yangında bodrum katı bir anda duman sardı. Binadan çıkan dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gitti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evin içinde 16 yaşındaki ablanın bebeğe sarılmış olarak hareketsiz halde yattığını gördü.

EVDE YALNIZLARDI
Sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan kız bebek Evisla Halil ve ablası 16 yaşındaki Rozit Halil'in hayatlarını kaybettiklerini belirlendi. Evde hayatını kardeşlerin o binada bulunan akrabalarına ziyarete geldikleri, evde bulunanların alışverişe çıktığı için 2 kız kardeşin evde yalnız olduğu öğrenildi.

İki kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından polis sokağı güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri evin içinde uzun süre inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze arabasıyla iki kardeşin cenazeleri araca yüklendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazelerin çıkarılması esnasında bazı aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bayılan iki kız kardeşin annesi de 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye götürüldü.
(FOTOĞRAF)

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