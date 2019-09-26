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Başakşehir'deki 'Yarım çizgili yaya geçidi'ne kasisli önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR Kayaşehir Mahallesi'de sık sık kazalarla gündeme gelen ve bölge sakinlerinin de şikayetçi olduğu Ulubatlı Hasan Caddesi'nde çalışma başlatıldı.

Serdal ALTINTEPE-Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)- BAŞAKŞEHİR Kayaşehir Mahallesi'de sık sık kazalarla gündeme gelen ve bölge sakinlerinin de şikayetçi olduğu Ulubatlı Hasan Caddesi'nde çalışma başlatıldı. Belediye yoldan geçen araçların hızını düşürmek için yola kasis yapıyor.

Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde bulunan ve üzerinde sık sık kazaların meydana geldiği Ulubatlı Hasan Caddesi, çevrede yaşayanları uzun süredir tedirgin ediyor. Yama yapılması nedeniyle yarım çizgili yaya geçidinin bulunduğu caddede kazalarla gündeme gelmesi üzerine bugün çalışma başlatıldı. Başakşehir Belediyesi vatandaşların tepkilerini dikkate alarak araçların hızını düşürmek için kasis çalışması yapıyor. Yaya geçidine yakın bir noktaya yapılan kasisler ile kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmanın faydalı olacağını söyledi. Okula gitmek için durakta bekleyen ve her gün yaya geçidini kullanan Hanife Ok, "Araçlar çok hızlı geliyor ve kaza olma olasılığı çok yüksek. Sık sık kazaların meydana geldiğini duydum. Biraz daha yukarı yapılsa daha iyi olur, çok faydalı olacağını düşünüyorum." dedi. Okula gitmek için yaya geçidini kullanan va araçların hızlı olmasından şikayetçi olan öğrenci Sefa Fırat ise, "Karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum çünkü yavaşlamıyor hiçbir araç. Tümsek yapıldıktan sonra yavaşlayacaklar mı bilmiyorum, yapıldıktan sonra göreceğim bunu. Yine de bizim için iyi olmuş" dedi.

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