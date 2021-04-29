Başakşehir'den ligde kalma adımı: 10 kişiyle döndüler

Süper Lig'in 38. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı ve ligde kalma yolunda büyük bir adım attı.

BB Erzurumspor, 5. dakikada Emrah Başsan'ın frikikten attığı golle öne geçerken, Başakşehir'de Epureanu 18. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra BB Erzurumspor yakaladığı şansları değerlendiremedi ve Başakşehir 58. dakikada penaltıdan Chadli ve 85. dakikada Gulbrandsen'in attığı gollerle kritik galibiyeti hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından son 3 haftada 7 puan toplayan Başakşehir puanını 40 yaparak alt sıralardan az da olsa uzaklaştı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren BB Erzurumspor ise 37 puanla 19. sırada kaldı.

Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

EMRAH BAŞSAN CEZALI

Öte yandan son dönemde takımı hücumda sürükleyen isimlerden Emrah Başsan, 81. dakikada gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.