Başakşehir'den ligde kalma adımı: 10 kişiyle döndüler

Süper Lig'in 38. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı ve ligde kalma yolunda büyük bir adım attı.
BB Erzurumspor, 5. dakikada Emrah Başsan'ın frikikten attığı golle öne geçerken, Başakşehir'de Epureanu 18. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra BB Erzurumspor yakaladığı şansları değerlendiremedi ve Başakşehir 58. dakikada penaltıdan Chadli ve 85. dakikada Gulbrandsen'in attığı gollerle kritik galibiyeti hanesine yazdırdı.
Bu sonucun ardından son 3 haftada 7 puan toplayan Başakşehir puanını 40 yaparak alt sıralardan az da olsa uzaklaştı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren BB Erzurumspor ise 37 puanla 19. sırada kaldı.
Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.
Öte yandan son dönemde takımı hücumda sürükleyen isimlerden Emrah Başsan, 81. dakikada gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Başakşehir'in kalan maçları (40)
Ankaragücü
Sivasspor (D)
Kayserispor
Rizespor (D)
5' Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Emrah Başsan, şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0
7' Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde uygun durumdaki Visca şutunu çekti. Top üstten auta gitti.
12' Chadli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta savunmadan seken top, kaleci Szumski'de kaldı.
18' Medipol Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, savunmanın arkasına atılan topa Ricardo Gomes hareketlendi. Ricardo Gomes, ceza alanına girmek üzereyken Epureanu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Epureanu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
24' Ceza sahası önünden Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.
30' Ceza sahası içindeki Visca, meşin yuvarlağı kaleye doğru yolladı. Son anda kademeye giren Murat Uçar, topu kornere gönderdi.
40' Sağ kanattan kullanılan serbest atışta, Aleksic'in ortasında arka direkte yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda top, kaleci Szumski'de kaldı.
48' Sağ köşeden Emrah Başsan'ın ceza alanına ortasında ön bölümdeki Ricardo Gomes'in gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
55' Medipol Başakşehir atağında, ceza sahasındaki Gulbrandsen'in sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Szumski'nin ayağıyla önlediği top, ceza alanı dışına açıldı. Bolingoli'nin kontrol etmek istediği meşin yuvarlağı Boumal uzaklaştırdı. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, ceza alanında Boumal'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 58'inci dakikada penaltıyı kullanan Chadli, meşin yuvarlağı kaleci Szumski'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 1-1
61' Sağ kanattan son çizgiye inen Visca, pasını Gulbrandsen'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top, kaleci Szumski'de kaldı.
65' Ricardo Gomes havadan gelen topu indirdi. Oltan Karakullukçu'nun vuruşunda top, savunmadan kornere çıktı.
75' Sol kanattan açılan ortaya yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda, top direğe çarparak auta gitti.
77' Sol kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Emrah Başsan'ın volesinde, kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.
84' Konuk ekip öne geçti. Visca'nın pasında topla ceza alanına giren Gulbrandsen'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
90+1' Sağ taraftan ceza alanına giren Visca, topu ayağından açtı. Meşin yuvarlağa Crivelli vurdu. Top, savunmadan döndü.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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