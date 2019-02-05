HABER

Başakşehir'e Millet Kıraathanesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 19:39 | Son Güncelleme

Tamamlandığında İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olacak Başakşehir Millet Kıraathanesi Mart ayında açılacak

İSTANBUL (AA) - Tamamlandığında İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olacak Başakşehir Millet Kıraathanesi, Başakşehir Millet Bahçesi'nde inşa ediliyor. 2 bin 240 metrekare alana sahip Millet Kıraathanesi'nin, Mart ayında hizmete açılması planlanıyor.

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO tarafından yapılan, Türkiye'nin ilk millet bahçelerinden biri olan Başakşehir Millet Bahçesi'nde inşa edilen Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmaların 3 vardiya olarak devam ettiği Başakşehir Millet Kıraathanesi, tamamladığında İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olacak. 2 bin 240 metrekare alan üzerine inşa edilen kıraathanede, kafe, restoran, 50 kişilik seminer salonu, sergi salonu, dijital kütüphane ve mescit yer alacak.

-75 bin kitap bulunacak

Başakşehirlilerin yanı sıra, çevre ilçe sakinlerine de hizmet vermesi planlanan Başakşehir Millet Kıraathanesi, 4 bini çocuk kitabı olmak üzere toplam 75 bin kitaplık kütüphaneye sahip olacak. Kıraathane, bu özelliği ile araştırmacılar, öğrenciler ve kitapseverlerin uğrak mekanı olacak.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ile yapımı devam eden Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulundu. Gedikli, Kartoğlu'na devam eden çalışmalar ve proje hakkında detaylı bilgiler verdi.

Emlak Konut GYO'nun ilçeye kazandırdığı eserler için Gedikli'ye teşekkür eden Başkan Kartoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Başakşehir Millet Bahçesi'ne yapılan millet kıraathanesinin tüm vatandaşlara hizmet vereceğini belirterek, "Dijital kütüphanenin yanı sıra, 75 bin kitap kapasitesine sahip kütüphane ile çocuklar ve gençler başta olmak üzere bilgiye ulaşmak isteyenler, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin müdavimi olacak." ifadelerini kullandı.

PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili
Tezkere kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha oradaTezkere kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha orada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Başakşehir Belediyesi Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor

Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil edildi

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Tezkere kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha orada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ı kabul etti

Son dakika! Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.