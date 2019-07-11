Başakşehirli gençler, Enez Gençlik Kampı’nda doyasıya eğleniyor

İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR Belediyesi’nin organize ettiği ücretsiz Enez Gençlik Kampı’nda öğrenciler pek çok aktiviteyle doğanın tadını çıkarıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun öğrencilerle birlikte voleybol ve futbol oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Başakşehir’de ikamet eden öğrenciler gruplar halinde Enez Gençlik Kampı’na katılıyor. Başladığı günden itibaren yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilen gençlik kampı için Edirne’nin Enez ilçesine gelen öğrenciler doyasıya eğleniyor. SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER BİR ARADA Sportif, kültürel ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı eğitim programlarının uygulanacağı kampta, yemek ve ulaşım hizmetleri Başakşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Akademi mezunu ve alanında uzman antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen kampta havuz, futbol sahası, toplantı salonu, mescid, yemekhane ve dinlenme alanları bulunuyor. KAMPA KATILAN ÖĞRENCİLER MUTLU Efe Yılmaz, “Kampımız çok güzel geçiyor. Belediye başkanımıza gençlere böyle fırsat tanıdığı için ayrıca teşekkür ederim” dedi. Arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Niyazi Avcılar, tüm arkadaşlarını kampa katılmalarını ve eğlenmelerini söyledi. Avcılar, “Kampımız çok eğlenceli geçiyor. Yapanlardan Allah razı olsun. Denize giriyoruz. Çok sportif aktiviteler oluyor” dedi. Umut Öner, “Kampta daha çok fiziksel aktiviteler görüyoruz telefondan daha uzak. Gelişimimiz içinde daha iyi oluyor. Hocalarımız bize daha iyi eğitim veriyor. Bilmediğimiz sporları öğreniyoruz” diye konuştu. “HER ÖĞRENCİ GAYET MUTLU AYRILIYOR” Enez Kampı Eğitim Koordinatörü Onur Obalı, “Kampımızda ilk gün biraz daha normal geçiyor. Pazartesi gelen öğrencilerimiz Cuma günü kamptan ayrılıyorlar. Öğrencilerin genel olarak görüşleri çok olumlu hatta tekrar gelmek istiyorlar. Buraya gelen her öğrenci gayet mutlu ve memnun şekilde buradan ayrılıyor” şeklinde konuştu. “ENEZ GENÇLİK KAMPI’NI AİLELERİN ÇOK ÖNEMSİYOR” Enez Gençlik Kampı’nın gençler için çok önemli hizmetlerden bir tanesi olduğunu dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Buradaki bütün hizmetleri onlara biz sunuyoruz. Amaç ve hedef burada gençlerle ilgili yaz dönemlerini verimli geçirebilecekleri alan oluşturmaktı ve çok güzel oldu. Çocukların eğitim ve kültür faaliyetleri aynı zamanda da sosyal faaliyetleri burada gerçekleştiriliyor. Kampımızın güzel oluşunu çocukların ifade etmesi çok güzel. İnşallah yeni gençleri de getireceğiz. Yaklaşık 700 öğrencimiz kampımızı kullandı. Bundan sonra da kampımız devam edecek ve yeni gençlerle bu sayıyı daha da arttıracağız. Enez Gençlik Kampı’nı ailelerin çok önemsediğini gördüm. Burada aynı zamanda değerler eğitimi şeklinde eğitimlerde veriliyor. Yani çocukların ailesiyle olan ilişkilerinin daha düzeyli sağlayacak veya çevresiyle olan ilişkisini daha düzeyli olmasını sağlayacak değerler eğitimi de veriliyor” ifadelerini kullandı.

