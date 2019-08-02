HABER

Başakşehirli gençler sanatı sokağa taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencileri, sanat etkinlikleri ve kişisel performanslarıyla sanatı sokağa taşıdı.

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencileri, sanat etkinlikleri ve kişisel performanslarıyla sanatı sokağa taşıdı. Mekan kavramını ortadan kaldıran etkinlik, ilçe sakinlerinin de ilgisini çekti.
Başakşehir Belediyesi Bilgievleri, her geçen gün artan öğrenci sayısı ve aile sıcaklığında verilen eğitimleri ile yaz aylarında da çocukların ikinci adresi olmaya devam ediyor. Başakşehirli öğrencilere tiyatro, bilgisayar, satranç, müzik, ebru, şiir, diksiyon gibi çeşitli atölyelerde hem eğitim veriliyor hem de bireysel ve sosyal gelişimlerine destek sağlanıyor.

Sanat sokakta güzel
Özellikle resim ve müzik atölyelerine yoğun ilgi gösteren öğrenciler, sanatla iç içe büyüyor. Kültür, sanat sezonu boyunca çeşitli etkinliklere imza atan Bilgievleri öğrencileri, Sular Vadisi başta olmak üzere Başakşehir’in değişik noktalarında düzenledikleri atölyelerle sanatı sokağa taşıyor.

“Mekan kavramını ortadan kaldırdık”
Cemil Meriç Bilgievi Müdürü Güray Şahinbaş, “Sanat sokakta güzel” etkinliğiyle mekan kavramını ortadan kaldırdıklarını ve sokakta da ders yapılabileceğini göstermek istediklerini belirterek, “Bilgievleri olarak yaptığımız tüm çalışmaları dersliklerin dışına taşıyarak heyecanımıza heyecan katmaya çalıştık. Etkinlik velilerimizin de çok hoşuna gitti” değerlendirmesinde bulundu.

“Vatandaşların ilgisi büyük”
“Sanat sokakta güzel’ etkinliğinin Başakşehirliler tarafından ilgi gördüğünü ifade eden Şahinbaş, “Sokak etkinliklerimiz yoldan geçen vatandaşlarımızın da ilgisini çekiyor, stantlara gelip yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıyorlar. Sokak etkinliklerimiz yeni eğitim, öğretim döneminde de artan bir hızla sürecek ve öğrencilerimizi halkla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Bilgievleri öğrencilerinin “Sanat sokakta güzel” etkinliği yaz boyunca Başakşehir’in çeşitli noktalarında düzenlenmeye devam edecek.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
AOÇ süt ürünlerini de e-PTTAVM'de satmayı hedefliyorAOÇ süt ürünlerini de e-PTTAVM'de satmayı hedefliyor
Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılar... Kadıköy'ün arkeolojisi ve tarihi  yeniden gün ışığına çıktıHaydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılar... Kadıköy'ün arkeolojisi ve tarihi  yeniden gün ışığına çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki AVM'de çocuğa tekme atan kişi yakalandı

Çocuğa tekme atmıştı, yakalandı!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kapatılması için aşiret kararı alınmış

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatırlacak belli oldu

Son dakika! Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

165 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.