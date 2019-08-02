Başakşehirli gençler sanatı sokağa taşıdı

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencileri, sanat etkinlikleri ve kişisel performanslarıyla sanatı sokağa taşıdı. Mekan kavramını ortadan kaldıran etkinlik, ilçe sakinlerinin de ilgisini çekti.

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri, her geçen gün artan öğrenci sayısı ve aile sıcaklığında verilen eğitimleri ile yaz aylarında da çocukların ikinci adresi olmaya devam ediyor. Başakşehirli öğrencilere tiyatro, bilgisayar, satranç, müzik, ebru, şiir, diksiyon gibi çeşitli atölyelerde hem eğitim veriliyor hem de bireysel ve sosyal gelişimlerine destek sağlanıyor.

Sanat sokakta güzel

Özellikle resim ve müzik atölyelerine yoğun ilgi gösteren öğrenciler, sanatla iç içe büyüyor. Kültür, sanat sezonu boyunca çeşitli etkinliklere imza atan Bilgievleri öğrencileri, Sular Vadisi başta olmak üzere Başakşehir’in değişik noktalarında düzenledikleri atölyelerle sanatı sokağa taşıyor.

“Mekan kavramını ortadan kaldırdık”

Cemil Meriç Bilgievi Müdürü Güray Şahinbaş, “Sanat sokakta güzel” etkinliğiyle mekan kavramını ortadan kaldırdıklarını ve sokakta da ders yapılabileceğini göstermek istediklerini belirterek, “Bilgievleri olarak yaptığımız tüm çalışmaları dersliklerin dışına taşıyarak heyecanımıza heyecan katmaya çalıştık. Etkinlik velilerimizin de çok hoşuna gitti” değerlendirmesinde bulundu.