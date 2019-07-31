Başakşehirli komşular piknikte buluştu

Başakşehirli kadınlar ve çocuklar, yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Başakşehirli Komşular Pikniği’nde buluşup doyasıya eğlendi.

Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı’da düzenlenen “Başakşehirli Komşular Pikniği” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Başakşehirli kadınlar evlerinde hazırladıkları lezzetli yiyecekleri birbirlerine ikram etti. Annelerin çay eşliğinde muhabbet ettikleri piknikte çocuklar da Başakşehir Belediyesi’nin ‘Sıfır atık, güzel gelecek’ kampanyasının sevimli maskotları Başakgiller’le doyasıya eğlendi. Şişme oyun parkurlarında gönüllerince oynayan çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Palyaçoların yüz boyama etkinliği düzenlediği piknikte balonlar dağıtıldı, yarışmalar düzenlendi ve coşkulu müzikle dans edildi.

’BAKMER’den diyetisyen hizmeti’

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) de etkinlikte stant açtı. Uzman Diyetisyenler Rabia Çelik ve Burcu İlayda Şahin, Başakşehirli kadınların vücut kitle analizlerini yaparak beslenme tavsiyelerinde bulunuldu.

“Bizim için büyük bir şans”

Pikniğe katılan vatandaşlardan Funda Kayabaşı, BAKMER’in hizmetinden memnuniyetini dile getirerek, “Piknikte vücut kitle analizimizi yaptırabilmek ve diyetisyenlerle buluşabilmek bizim için büyük bir şans oldu. Eğlenceler ve ortam da harika. Bu imkanlar için Başakşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Yasin Kartoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.

Başakşehirli kadınlar ile çocuklarının doyasıya eğlendiği ve gün boyu süren piknik, oyun havalarıyla sona erdi.

