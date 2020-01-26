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Başakşehirli tekvandocular kuşak atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi Spor Parklarında eğitim alan 247 lisanslı tekvando öğrencisi kuşak sınavına girdi.

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediyesi Spor Parklarında eğitim alan 247 lisanslı tekvando öğrencisi kuşak sınavına girdi. Başakşehirli sporcular, başarılı performanslar sergileyerek bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı.

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 2020 Yılı 1. Dönem Kuşak Terfi Sınavı’na Başakşehir Belediyesi Spor Parklarında tekvando eğitimi alan öğrenciler ile aileleri katıldı. Programda 247 lisanslı öğrenci bir üst kuşağa geçmek için 3 kişilik jüri karşısında ter döktü.

Milli Hakemler Yavuz Kahrıman, Ümran Dikmenli ve Ali Koç tarafından sınava tâbi tutulan sporculara, uygulamalı tekvando hareketlerinin yanı sıra ‘Tekvando yemini nasıldır’ , ‘Tekvando kuşağı ne demek’ , ‘Tekvando elbisesinin adı nedir’ gibi bilgi soruları da yöneltildi.

HAYALİM BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK

Sınava giren sporculardan Ayşenur Altan, tekvando sporu ile 3 yıldır uğraştığını belirterek, “Şu an siyah kuşak sınavlarına hazırlıyorum. En büyük hayalim milli sporcu olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve yurt dışındaki müsabakalarda bayrağımızı dalgalandırmak” dedi.

TEKVANDO SAYESİNDE HAYATA TUTUNDUM

Bir diğer sporcu Abülmüttalip Alahan da, tekvando sayesinde hayata tutunduğunu dile getirerek, “Bize tüm bu imkânları sağlayan Başakşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Yasin Kartoğlu’na çok teşekkür ediyorum ve herkese sporla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞAKŞEHİR’E BÜTÜN MADALYALARI GETİRMEK İSTİYORUZ

Başakşehir Belediyesi Spor Parkları Tekvando Antrenörü Mücahit Sözal ise öncelikli hedeflerinin sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: “Şimdiye kadar çeşitli başarıla imza attık, 2020 yılı için de hedeflerimiz var. Madalya avına çıkıp Başakşehir’e bütün madalyaları getirmek istiyoruz.”

Sporcu velilerinin büyük heyecanla takip ettikleri sınav, jüri üyelerine plaket takdimlerinin ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

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