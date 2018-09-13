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Başakşehirliler ‘Cebrailî Yöntem’ ile musiki öğrenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 11:58 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi, kültür sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Başakşehirliler ‘Cebrailî Yöntem’ ile musiki öğrenecek

İSTANBUL, (DHA) -BAŞAKŞEHİR Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi, kültür sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekledi. Hem medeniyetimizin musiki birikimine işaret etmek hem de musikinin nadide eserlerini geleceğe taşımak adına, İbn Haldun Tasavvuf Musikisi Korosu kuruldu.

Başakşehir 5. Etap’taki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievinde çalışmalarına başlayan kursiyerlere 'Cebrailî Yöntemle', birebir, meşk yoluyla eğitim verilecek. Başakşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kurulan koroda, katılımcılara dini musikinin seçkin örnekleri ile bu repertuara dâhil olmuş günümüz eserleri meşk usulü ile öğretilecek ve icra ettirilecek. İbn Haldun Tasavvuf Musikisi Korosu, İbn Haldun Tasavvuf Musikisi Korosu, meşk faaliyetlerini Başakşehir’de gerçekleştirecek. Koro çalışmalarını aksatmadan devam eden katılımcılara sertifika verilecek. Ayrıca eğitim esnasında, koro ile beraber konserlerin tertip edilmesi göz önünde bulundurulacak.

“MÜZİK, HER KESİME HİTAP EDEBİLEN ORTAK BİR DİL”

Proje Koordinatörü İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü’nde öğretim üyesi Dr. Mehmet Öncel, müziğin her kesime hitap edebilen ortak bir dil olduğunu belirtti. Öncel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“7’den 70’e farklı meslek gruplarından yirmi üç müziksever ortak bir amaç için bir araya geldi. Hedefimiz, ‘Cebrailî Yöntem’ dediğimiz yöntemle birebir, meşk yoluyla, katılımcılarımıza hem manevî yönden gelişmelerine katkı sunmak hem de kadim musiki geleneğimizi devam ettirerek sonraki nesillere aktarmak için bu projeye başladık. Koromuz şimdilik sadece erkek üyelerden oluşuyor ama inşallah çok yakında kadınlardan oluşan bir koro kurmak için de çalışmalar yapacağız.”

“30 YILLIK HAYALİM GERÇEK OLDU”

Grupta her meslekten solist bulunuyor. Koro katılımcılarından biri olan Gazeteci Fatih Dadaşoğlu (50) böyle bir koroda yer alma hevesinin çocukluğundan beri olduğunu ifade ederek, “Küçük yaşlarda Erzurum Radyo Evi’ne katılmıştım ama sonra devam edemedim. Daha sonra bu koroya müracaat ettim ve mülakatlara katıldım. Koroya katılmaya hak kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Başakşehirliler ‘Cebrailî Yöntem’ ile musiki öğrenecek

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