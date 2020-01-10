Başakşehirlilere dev kütüphane müjdesi

İstanbul (DHA)- “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerinde Kayaşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, büyük projelere değindi. Kartoğlu, “2 milyon 500 bin kitap kapasitesine sahip olacak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin inşaatına bu yıl başlanacak” dedi.

Kayaşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen söyleşi öncesi, Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi öğrencisi Onur Basri Aksu gitarıyla mini bir konser verdi. Konser sonrası Başkan Kartoğlu sahneye çıkarak öğrencilerle sohbet etti.

GENÇLERE MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Başakşehir ’in farklı yerlerinde yapılacak olan gençlik merkezi ve kütüphane projelerinden bahseden Kartoğlu, büyük projelere de değindi. 2 milyon 500 bin kitap kapasitesine sahip olacak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin inşaatına bu yıl başlanacağını söyledi. Başkan Kartoğlu, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük sağlık kompleksi unvanını kazanacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nin de temmuz ayında açılacağını ifade etti.