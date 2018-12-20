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BaşakşehirLivingLabİnovasyon Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 19:52 | Son Güncelleme

Bu yıl 5'incisi düzenlenen BaşakşehirLivingLabİnovasyon Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

İSTANBUL(DHA)- Bu yıl 5'incisi düzenlenen BaşakşehirLivingLabİnovasyon Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Başakşehir'de farklı fikir ve projelerin birbiriyle yarıştığı BaşakşehirLivingLabİnovasyon Yarışması'nın ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Ödül törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu?nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Üyesi Orhan Öge, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.
Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve farklı fikir ve projelerin değerlendirildiği BaşakşehirLivingLabİnovasyon Yarışması tamamlandı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışmada Türkiye'nin dört bir yanından 490 proje yarıştı. Ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile ilkokul ve lise öğretmenlerinin katıldığı yarışmada ödüle layık görülen 26 proje, düzenlenen ödül töreniyle sahiplerine dağıtıldı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma katılımcıları yenilikçi projeler üretmek konusunda desteklemek ve teşvik etmek amacıyla her sene düzenleniyor.
?BU PROJELER BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURUR?
Ödül töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,? Ülke katma değerine etkisi olan ve şuanda ticari ürün haline dönüştürülmüş yaklaşık 16 ürün geliştirilmiş ve bu ürünler artık ticari anlamda satışa sunulmuş. Piyasalarda da marka değeri oluşturulmuş çok güzel projeler. Benim için de çok büyük bir gurur? sözlerini kullandı.

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