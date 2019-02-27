STRAZBURG (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan Türk kökenli gençlere, "Dedelerinizin, babalarınızın yaşamı bir başarı hikayesi. Artık bu başarı hikayesini farklı bir noktaya taşımamız gerekiyor." dedi.

Eren, YTB tarafından Strazburg'da düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, Avrupa’nın yeni bir kimlik krizinde olduğunu ve siyasetinin yeniden şekillendiğini, Avrupa’daki Türk varlığının da yeni bir pozisyon alması gerektiğini belirtti.

Eren, Avrupa’da artan ölçüde "öteki düşmanlığı, ayrımcılık, İslamofobi vakası olduğunu" belirterek, bunların bireysel olduğu kadar bazı ülkelerde "kurumsal ırkçılığa kadar vardığını" söyledi.

"Kendinizi ne kadar iyi eğitirseniz, o ülkelere ne kadar faydalı olmaya çalışırsanız, mutlaka geri dönüşünü alacaksınız." diyen Eren, YTB’nin bu konuda her türlü desteği vermeye açık olduğunu ifade etti.

Abdullah Eren, yurt dışındaki Türk kökenli öğrencilerin içinde bulundukları topluma katkı sağlaması gerektiğini belirterek, "Dedelerinizin, babalarınızın yaşamı bir başarı hikayesi. Artık bu başarı hikayesini farklı bir noktaya taşımamız gerekiyor." ifadesini kullandı.