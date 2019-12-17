HABER

Başarılarını Turgay Erdem ile paylaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

İzmir’de düzenlenen Rahvan At Yarışları Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Haskaya’nın sahibi Mustafa Dinçbaş, kupasıyla birlikte Başkan Turgay Erdem’i ziyaret ederek sevincini paylaştı.Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Rahvan At Yarışları Şampiyonu olan Haskaya’nın sahibi Mustafa Dinçbaş ve Yeşil Bursa Rahvan Binicilik Kulübü üyelerini makamında ağırladı.

İzmir’de düzenlenen Rahvan At Yarışları Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Haskaya’nın sahibi Mustafa Dinçbaş, kupasıyla birlikte Başkan Turgay Erdem’i ziyaret ederek sevincini paylaştı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Rahvan At Yarışları Şampiyonu olan Haskaya’nın sahibi Mustafa Dinçbaş ve Yeşil Bursa Rahvan Binicilik Kulübü üyelerini makamında ağırladı. İzmir Şirinyer’de düzenlenen yarışlarda ‘Baş’ kategorisinde jokey Ahmet Gökçe ile ipi göğüsleyen Haskaya’nın sahibi Mustafa Dinçbaş, elde ettikleri başarıyı Nilüfer ve Bursa’ya armağan etti. Nilüfer Belediyesi ve Başkan Turgay Erdem’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Mustafa Dinçbaş ve beraberindekiler, gelecek yıl yapılacak olan Rahvan yarışları için de fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaret ve elde edilen başarıdan dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Turgay Erdem, verilen desteklerin maksadına ulaşmasının kendisini daha fazla mutlu ettiğini belirtti. Erdem, kökleri uzun yıllara dayanan ata sporunun gelecek nesillere aktarılması için gereken desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaret sonunda Başkan Turgay Erdem, Mustafa Dinçbaş ve ekibine teşekkür plaketi verdi.

'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat 'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat
Çukurca’da EYP ve mühimmat ele geçirildiÇukurca’da EYP ve mühimmat ele geçirildi
Tırla çarpışan traktör parçalara bölündü: 1 yaralıTırla çarpışan traktör parçalara bölündü: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

Çok tartışılmıştı! Balıkçılarla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.