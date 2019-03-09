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Başarılı kadınların eşyaları Türk Eğitim Vakfı yararına satışta

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Akmerkez, tüm alışverişlerin bağışa dönüştüğü Givin mobil uygulaması ile güçlerini birleştirerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde oyuncu Aslı Enver, manken ve sunucu Tülin Şahin, şarkıcı ve yazar Nil Karaibrahimgil, şef ve sunucu Refika Birgül gibi başarılı kadınların eşyaları ve markalarını satışa çıkararak özel bir alışveriş günü düzenledi.

Başarılı kadınların eşyaları Türk Eğitim Vakfı yararına satışta

Akmerkez, tüm alışverişlerin bağışa dönüştüğü Givin mobil uygulaması ile güçlerini birleştirerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde oyuncu Aslı Enver, manken ve sunucu Tülin Şahin, şarkıcı ve yazar Nil Karaibrahimgil, şef ve sunucu Refika Birgül gibi başarılı kadınların eşyaları ve markalarını satışa çıkararak özel bir alışveriş günü düzenledi. Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilecek destek etkinliğinde satılan eşyalardan toplanan gelir ise Türk Eğitim Vakfı (TEV) aracılığı ile dezavantajlı genç kadınların eğitimine destek için kullanılacak.

Başarılı ve güçlü kadınların kişisel eşyaları, HELLO! Givin Day etkinliği ile 8 Mart Cuma günü genç kadınların eğitim ve istihdamını desteklemek için Türk Eğitim Vakfı (TEV) yararına Akmerkez’de satışa çıkarıldı. 8 Mart Kadınlar Günü’nde Türkiye’de bir alışveriş merkezi içinde açılan ilk bağış mağazasında bir ay boyunca başarılı ve güçlü kadınların kişisel eşyaları, Givin mobil uygulaması aracılığıyla TEV ile genç kızların eğitim bursu için bağışa dönüştürülecek. Bu etkinlikle aynı zamanda Givin sosyal girişiminin ilk pop up mağazasının açılışı da Akmerkez’de gerçekleşti. Etkinliğe başarılı iş kadını Gamze Cizreli de katılım gösterdi.

Givin Yard Sale ismiyle Akmerkez en alt katta kurulan pop up mağazada 8 Mart etkinliği ile güçlü kadınların eşyalarına ek olarak, markaların ürünleri ve ünlü isimlerin eşyaları aynı zamanda mobil uygulamada sergilenerek bağışa dönüşüyor. Kasanın bulunmadığı mağazadaki alışverişler #HelloGivinDay etkinliklerinde olduğu gibi Givin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.
Genç kadınların eğitimine destek olmak ve ‘modern kahramanlar’a katılmak isteyenler Akmerkez’deki Givin Yard Sale’e eşyalarını teslim ederek bağışta bulunabilecekleri belirtildi.

Başarılı kadınların eşyaları Türk Eğitim Vakfı yararına satışta

Başarılı kadınların eşyaları Türk Eğitim Vakfı yararına satışta

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