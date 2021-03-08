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Başarılı lise öğrencisine 1 milyon doların üzerinde burs teklifi

08.03.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Başarılı lise öğrencisine 1 milyon doların üzerinde burs teklifi

ABD’nin Philadelphia eyaletinde başarılı lise oğul sınıf öğrencisi Shanya Robinson-Owens’a başvurduğu 30 farklı üniversite tarafından toplamda 1 milyon doların (yaklaşık 7 milyon 650 bin Türk Lirası) üzerinde burs teklif edildi.

17 yaşındaki Shanya Robinson-Owens, kendisine en uygun okulu bulmayı umarak 25 ile 30 farklı üniversiteye başvurdu. Kabul mektupları geldikçe, ailesi, ona 1 milyon doların (yaklaşık 7 milyon 650 bin lira) biraz üzerinde burs teklif edildiğini çabucak fark etti.

George Washington Carver Mühendislik ve Bilim Lisesi son sınıf öğrencisi, kolejlere başvururken çok fazla beklentiye sahip olmadığını ve kendisine ne kadar para teklif edildiğini görünce şok olduğunu söyledi.

Robinson-Owens, “Burs alacağımı bekliyordum, ama bu kadar çok olacağını tahmin etmiyordum” ifadelerini kullandı.

Robinson-Owens başvuru sürecine başlarken, ailesi tüm burs paketlerini incelemeye başladı ve süreci sosyal medya aracılığıyla diğer insanlara aktarmak için #KeepingUpWithNya hashtag'ini oluşturdular.

"EN ÇOK PARAYI VEREN DEĞİL, EN İYİ EĞİTİMİ SAĞLAYAN OKULU TERCİH EDECEĞİM"

Bununla birlikte, lise öğrencisi hala üniversite kampüslerini gezme sürecinde ve hala hangi üniversiteye gideceğine dair herhangi bir karar vermedi. Robinson-Owens, hedefinin sadece kendisine en güzel burs paketini sunan okulu seçmek değil, kaliteli bir eğitim almak da olduğunu vurgulyarak, "Eğitimimi aldığım paraya endekseleyemem. Okulu sevmeme ve bitirememe gibi bir risk var” dedi.

Öte yandan, Robinson-Owens’a teklif veren üniversiteler arasında Bethlehem, Moravian College, i La Salle Üniversitesi, Temple Üniversitesi, Lincoln Üniversitesi ve Radnor, ve Cabrini Üniversitesi gibi okullar bulunuyor.

PSİKOLOJİ OKUMAK İSTİYOR

Robinson-Owens, üniversitesini seçtikten sonra psikoloji okumayı umuyor. Lise öğrencisi aynı zamanda gazetecilikten de hoşlanıyor, okulunun haber sitesine ve podcast yayınına katkıda bulunuyor.

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