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Başarılı öğrenciler Boğaz turuyla ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:47 | Son Güncelleme

Başarılı öğrenciler Boğaz turuyla ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrencilerden deneme sınavlarında dereceye girenler, İstanbul Boğazı turuyla ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih ve Demirkapı Mahallesi Bilgi Evlerince öğrencilerin daha iyi motive olmasını sağlamak ve çalışmalarını teşvik etmek amacıyla yapılan deneme sınavında başarılı olan 50 öğrenci için İstanbul Boğazı gezisi düzenlendi.

Öğretmenleri eşliğinde Üsküdar'dan vapura binen çocuklar, Kız Kulesi'ni, Boğaz'ın her iki yakasındaki tarihi köşk ve yalılar ile tarihi sarayları ve hisarları yakından görme fırsatı buldu. Boğaz'ın vazgeçilmezi olan martılara simit atma geleneğini yerine getiren çocuklar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaz turu öğrenci

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