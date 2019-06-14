Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Siirt'te devlet korumasında yetişen Kadir Özdemir (28), Davut İlbaş İlkokulunda başarılı 40 öğrenciye karne hediyesi olarak ayakkabı hediye etti.

Öğrencilerin uygulamaya büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Toprak, "İlimizde eğitime destek amaçlı başlattığımız kampanyada ders notları düşük olduğu için kampanyamızdan faydalanamayan öğrencilerin bir sonraki dönem teşekkür, takdir belgesi getirdiğini gördüm. Bir hafta sürecek kampanyada amacım, öğrencileri gelecek yıla motive ederek eğitime katkı sağlamak." dedi.

Toprak yaptığı açıklamada, öğrencileri mutlu etmek için her sene bu uygulamayı yaptıklarını söyledi.

Dükkanda kuyruk oluşturan ve sıra bekleyen öğrencilere pasta ve meyve suyu ikram edildi.

Bunun üzerine takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenciler okuldan çıkar çıkmaz tıraş olmak için Toprak'ın iş yerine geldi.

Kooperatif Mahallesi'nde kuaför Uğur Toprak, iş yerine astığı ilanla başarılı ilk ve ortaokul öğrencilerini bedava tıraş edeceğini duyurdu.

Davut İlbaş İlkokulu Müdürü Hayrettin İleri, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bütün bir senenin emeğini aldığını söyledi.

İlbaş, öğrencilerin hem karne heyecanı yaşadıklarını hem de kendilerine ayakkabı hediye edilmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Özdemir de okullarda ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencileri mutlu etmek istediğini, yaz tatili boyunca bin öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımı yapmayı hedeflediğini aktardı.

- Okul birincisi bisikletle ödüllendirildi

Şirvan ilçesinin Damlı köyünde öğretmenlik Yusuf Özüş, sosyal medyadan başlattığı "Sen de Bir Fidan Dik Projesi" kapsamında Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulunda okuyan ve bu yıl okul birincisi olan Mustafa Çakır'a bisiklet hediye etti.

Okul müdürü Abbas Balcı, öğrencilerin derslerinde daha başarılı olması adına bu tür hediyelerin anlamlı olduğunu kaydetti.

