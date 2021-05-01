Başarılı oyuncu Umut Kurt evleniyor!

'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan oyuncu Umut Kurt (40),bir süredir aşk yaşadığı Melisa İnci ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kurt, önceki gün sevgilisinin önünde diz çöküp, romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Ünlü oyuncunun sürpriziyle neye uğradığını şaşıran İnci, Kurt'a "Evet" yanıtını verdi.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Kurt, paylaşımında, "Her gün yanında olmak için uyanacağım" ifadelerini kullandı.



Ünlü çiftin fotoğraflarına tebrik mesajları yağdı. İkilinin paylaşımlarına; Aslı Bekiroğlu, Zeynep Bastık, Ümit Kantarcılar ve Deniz Sipahi gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

UMUT KURT KİMDİR?

17 Nisan 1981 Erzican doğumlu olan oyuncu, tiyatroya 1997 yılında amatör olarak başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı.Oyunculuğu kadar bağlama çalması ve türkü söylemesi de öne çıkan yönlerindendir.

'Kadınlar', 'Otobüs Durağı', 'Erkeklere Özgürlük', 'Bu Dünya Bizim', 'Godot'yu İzlerken', 'Masal Karmakarışık', 'Çizmeli Kedi', 'Benim Tatlı Meleğim' ve 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' oyunlarında rol aldı.



Kurt ayrıca, 'Acı Hayat', 'Organize İşler', 'Bir Demet Tiyatro', 'Tatar Ramazan' ve 'Karakomik Filmler 2' gibi yapımlarda da boy gösterdi.

Ünlü oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan 'Fatma' dizisinde rol aldı.



