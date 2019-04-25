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"Başarılı sonuçlara vardığımız bir dönem olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "4,5 yıl seçimsiz, kesintisiz dönem hem işçimizin hem işverenimiz için başarılı sonuçlara vardığımız bir dönem olacak" - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "İçişleri Bakanımıza, bir muhalefet partisi genel başkanı olarak açıkça ifade ediyorum. Hem terörle mücadeleki başarısını hem de o bölgedeki başarısını takdirle izlediğimizi ve desteklediğimizi ifade ediyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "4,5 yıl seçimsiz, kesintisiz dönem hem işçimizin hem işverenimiz için başarılı sonuçlara vardığımız bir dönem olacak." dedi.

Turan, Öz Orman-İş Sendikası'nın bir otelde düzenlenen 4. Olağan Genel Kurulunda, Hak-İş'in ve Öz Orman-İş'in, demokrasinin yanında yer alan kuruluşlar olduğunu belirterek, bunun demokratik bir anayasa talebinde, 16 Nisan referandumunda ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminde net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ni geride bıraktığına işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Artık ülkenin önünde olağanüstü bir kriz olmazsa 4,5 yıl seçimsiz dönem var. Bu süre içerisinde sendikalar ve tüm sivil toplum örgütlerinin katma değer ürettiği, siyasetçileriyle beraber bir Türkiye ittifakının kalkınma dönemi olacak. 4,5 yıl seçimsiz, kesintisiz dönem hem işçimizin hem işverenimiz için başarılı sonuçlara vardığımız bir dönem olcak."

- "İçişleri Bakanımızın başarısını takdirle izliyoruz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ve bir seçimi daha geride bıraktığını söyledi.

31 Mart seçimlerinin sonucunun hayırlı olması temennisinde bulunan Destici, "İçişleri Bakanımıza, bir muhalefet partisi genel başkanı olarak açıkça ifade ediyorum, hem terörle mücadeleki başarısını hem de o bölgedeki başarısını takdirle izlediğimizi ve desteklediğimizi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşçilerin problemlerinin çözümüne yönelik çalışmaya devam edeceklerini aktaran Destici, kıdem tazminatı konusunda da bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Mustafa Destici, kıdem tazminatı konusunun işçi ile işverenle görüşülmesi ve kazanılmış haklara dokunulmadan sorunun bir uzlaşıyla neticelendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan BBP Genel Başkan Mustafa Destici

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