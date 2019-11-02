Başarılı tasarımcılara ödül

Türk deri sektörüne yeni tasarımcıların kazandırılması amacıyla başarılı tasarımcılar ödüllendirilecek.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenecek 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nın kazananları ödüllendirilecek.

Tasarım yarışmasında, Jüri Başkanı Güven Karaca olmak üzere Lemi Tolunay, Safa Şahin, Sedef Orman, Ruken Mızraklı, Derin Mermerci, Hakan Yıldırım, Özgür Masur, Özlem Kaya, Burak Çelet ve Mert Aslan gibi isimler jüri üyeliği yapacak.

5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nda deri konfeksiyon ve saraciye kategorilerinde ilk üçe giren yarışmacılara eğitim ve para ödülü verilecek. Aynı zamanda her kategorinin birincisine yurt dışı eğitim ve fuarlara katılma hakkı tanınacak.

