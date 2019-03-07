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"Başarının Kadın Yüzleri" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 21:19 | Son Güncelleme

"Başarının Kadın Yüzleri" konferansı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, kadınların kendilerine belli bir görev ve destek verildiği takdirde tıpkı erkekler gibi herhangi bir işi başarabileceğini belirterek, "Önemli olan zor da olsa devam etme gücüne sahip olmak." dedi.

Fransız Kültür Merkezi ve Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde 2019 Frankafoni etkinlikleri kapsamında, Ankara'daki CerModern Sanat Galerisi'nde "Başarının Kadın Yüzleri" konferansı gerçekleştirildi.

Konferansa, Hellgren'in yanı sıra Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, iş insanı ve girişimci Leyla Alaton ile çok sayıda davetli katıldı.

Hellgren, burada yaptığı konuşmada, İsveç'te kadın haklarıyla ilgili hayata geçirilen reform sürecinden ve kendi başarı hikayesi ve edindiği tecrübelerden bahsetti.

Kadınların kendilerine belli bir görev ve destek verildiği takdirde tıpkı erkekler gibi herhangi bir işi başarabileceği değerlendirmesinde bulunan Hellgren, "Önemli olan zor da olsa devam etme gücüne sahip olmak." ifadesini kullandı.

Hellgren, kadınlar için başarılı olmanın bulunduğu toplumla doğrudan ilintili olduğunu belirterek, kendi başarısının İsveç'te kadın haklarıyla ilgili verilen mücadelenin sonucu olduğuna işaret etti.

Kadınlar ve erkeklerin maaşlarında hala yaklaşık yüzde 5'lik fark olduğuna dikkati çeken Hellgren, kadın-erkek eşitliğinde kadınların ekonomik özerkliğini sağlayabilmesinin önemine değindi.

- "Konfor alanından çıkanlar mucize yaratıyor"

İş insanı Alaton da girişimci olma yolunda başlayan başarı hikayesinden bahsederek, bu süreçte edindiği tecrübeleri anlattı. Alaton, kadınlar için hayatın hala daha meşakkatli olduğuna dikkati çekti.

Başarılı olmak için insanların hayalleri ve rüyalarını ertelememeleri gerektiğini vurgulayan Alaton, "Konfor alanından çıkanlar mucize yaratıyor." ifadesini kullandı.

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Başarının kadın yüzleri Leyla Alaton

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