İsveç'in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, kadınların kendilerine belli bir görev ve destek verildiği takdirde tıpkı erkekler gibi herhangi bir işi başarabileceğini belirterek, "Önemli olan zor da olsa devam etme gücüne sahip olmak." dedi.

Fransız Kültür Merkezi ve Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde 2019 Frankafoni etkinlikleri kapsamında, Ankara'daki CerModern Sanat Galerisi'nde "Başarının Kadın Yüzleri" konferansı gerçekleştirildi.

Konferansa, Hellgren'in yanı sıra Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, iş insanı ve girişimci Leyla Alaton ile çok sayıda davetli katıldı.

Hellgren, burada yaptığı konuşmada, İsveç'te kadın haklarıyla ilgili hayata geçirilen reform sürecinden ve kendi başarı hikayesi ve edindiği tecrübelerden bahsetti.

Kadınların kendilerine belli bir görev ve destek verildiği takdirde tıpkı erkekler gibi herhangi bir işi başarabileceği değerlendirmesinde bulunan Hellgren, "Önemli olan zor da olsa devam etme gücüne sahip olmak." ifadesini kullandı.

Hellgren, kadınlar için başarılı olmanın bulunduğu toplumla doğrudan ilintili olduğunu belirterek, kendi başarısının İsveç'te kadın haklarıyla ilgili verilen mücadelenin sonucu olduğuna işaret etti.