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Başarısıyla kadın futboluna ışık tutuyor

03.03.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Başarısıyla kadın futboluna ışık tutuyor

Türkiye’nin en genç teknik direktörü Aslı Canan Sabırlı, başarı dolu hikayesiyle kadın futboluna ışık tutuyor.

Henüz 27 yaşında kaptanı olduğu ALG Spor’a teknik direktör olan Aslı Canan Sabırlı, takımıyla yaşadığı üst üste şampiyonluklarla adından söz ettiriyor. Takım teknik direktör arayışındayken kulüp başkanı tarafından 'Artık bu takımın hocası sensin' sözleriyle görevine başladığını kaydeden Sabırlı, akademisyen olmak isterken Türkiye'nin en başarılı kadın teknik direktörü oldu.

"ASLI KAPTAN'DAN, ASLI HOCA'YA"

Takım kaptanı olarak ilk defa çağrıldığı toplantıdan teknik direktör olarak ayrıldığını belirten Aslı Canan Sabırlı,"27 yaşındaydım, o zaman kulüp başkanımız beni yöneticilerimizin de bulunduğu bir toplantıya çağırdı. İlk defa toplantıya çağrılmıştım o zaman. Orada kulübün vizyon ve misyonuyla ilgili bir toplantı olmuştu. Sonrasında eski hocamız görevden alınınca bir hoca arayışına gidildi, birçok akademisyen hocayla da görüştük. Benim de önerdiğim hocalarımız vardı başkanıma. Başkanımız bir anda 'Aslı kaptan takımın hocası olacak' dedi. İlk iki hafta Aslı kaptan gel, Aslı kaptan git oldu. İki hafta sonrasında herkes alıştı, Aslı hoca olduk" dedi.

"ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK YAŞADI"

Kulüp başkanı Ali Gözcü tarafından göreve getirildiği ilk yıl ligde ikincilik yaşadıklarını ifade eden Sabırlı, "İkinci senemizde de Türkiye şampiyonluğunu elde ettik. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gittik ama maalesef biraz hayal kırıklığı oldu bizim için. Sporcularımızın çoğunluğu Covid pozitif çıktı. Hedeflerimiz uzun süre Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizin bayrağını ALG Spor olarak dalgalandırmak" diye konuştu.

Hayalinde akademisyenlik varken üzerine yüklenen sorumluluk için okuluna ara verdiğini kaydeden Sabırlı, örnek aldığı teknik direktörlerin ise Guardiola ve Sergen Yalçın olduğunu söyledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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