AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin dostları ve Türkiye'nin iyiliğini isteyenler, mazlum coğrafyalarda duaları bizimle olanlar, başarımız için de dua ediyor. Aynı şekilde Türkiye'yi tökezletmek isteyenler, etrafımızda kurulan oyunların parçası haline getirmek isteyenler de başarısız olalım diye dilek tutuyor." dedi. Çelik, partisinin Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni'nin Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki seçim-irtibat ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin yaklaştığını söyledi. Türkiye'nin geleceği, şehirlerin daha da güzelleşmesi, ülkenin daha da ileriye gitmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, adaylarının açıkladığı dışında, CHP'nin ve müttefiklerinin herhangi bir projesinin olmadığını anlatan Çelik, "Türkiye'nin istikrarının, şehirlerimizin güçlenmesinin, ilçelerimizin güçlenmesinin sorumluluğu hepimizin üzerindedir. 31 Mart seçimlerine giderken, kimlerin AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısından sevinç duyacağını, kimlerin bir başarısızlık için ellerini ovuşturduklarını görüyorsunuz." diye konuştu.

Ömer Çelik, şöyle devam etti: "Türkiye'nin dostları ve Türkiye'nin iyiliğini isteyenler, mazlum coğrafyalarda duaları bizimle olanlar, başarımız için de dua ediyorlar. Aynı şekilde Türkiye'yi tökezletmek isteyenler, etrafımızda kurulan oyunların parçası haline getirmek isteyenler de başarısız olalım diye dilek tutuyorlar. Ama sizlerin sayesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da oyunları boşa çıkacak, tuzakları bozulacak ve inşallah sandıkta adaylarımız belediye başkanı olarak ilan edilecek. Seyhan bizim kıymetlimiz, gözbebeğimiz." Çelik, ilçeye şimdiye kadar çeşitli hizmetlerin getirilmediğini vurgulayarak, "Fikret Yeni kardeşimiz Seyhan için bir şans. İlçede yaşayan herkes için yepyeni bir Seyhan vadediyoruz." ifadesini kullandı. Seyhan'a ilişkin projelerle bizzat ilgileneceklerini ve bunları destekleyeceklerini belirten Çelik, seçim günü tüm Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyanmış halde görmek istediklerini dile getirdi. - "AK Parti'lilerin gönlünde yorulmak, usanmak, dinlenmek yok"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta kentte düzenlenecek mitinge katılacağının bilgisini veren Çelik, şunları kaydetti: "Şu çalışkanlığı görün. AK Parti kadrolarının çalışkanlığı, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın çalışkanlığını örnek alır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir günlük mesaisini, Kılıçdaroğlu, 1-2-3 ayda gerçekleştiremiyor. Neşet Ertaş üstadımız ne demişti? 'Aşk ile koşan yorulmaz.' Onun için AK Parti'lilerin zihninde ve gönlünde, sizler için koşarken, çalışırken yorulmak, usanmak, dinlenmek yok. İnşallah 31 Mart akşamı Seyhan'da Fikret Yeni kardeşimizin belediye başkanı olduğu, sizlerin desteğiyle kesinleştiği zaman Seyhan'da size soğuk, size uzak, sizin dışınızda biri değil, sizin kardeşiniz, evladınız bir kişi belediye başkanı olmuş olacak." - "Karşımızdaki ittifakın bu devlete hayrı dokunmayacağı açıktır" Ömer Çelik, partililerden mahalle mahalle, sokak sokak gezerek "AK belediyeciliği" anlatmalarını istedi. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karşımızdaki ittifakın bu devlete, bu millete, Adana'ya, Seyhan'a bir hayrı dokunmayacağı açıktır. Onların tek meselesi 'Recep Tayyip Erdoğan zayıflasın, AK Parti ve Cumhur İttifakı zayıflasın'. Peki sonuç? Türkiye tökezlerse ve zayıflarsa umurlarında değil, istikrarımızı kaybedersek, etrafımızdaki kaosla mücadele edecek gücümüzü kaybedersek onların umurlarında değil." Konuşmaların ardından Ömer Çelik, Fikret Yeni ve diğer katılımcılar kurdele keserek, seçim-irtibat ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

"Başarısız olalım diye dilek tutuyorlar"

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Türkiye'nin dostları ve Türkiye'nin iyiliğini isteyenler, mazlum coğrafyalarda duaları bizimle olanlar, başarımız için de dua ediyor. Aynı şekilde Türkiye'yi tökezletmek isteyenler, etrafımızda kurulan oyunların parçası h

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik