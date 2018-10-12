İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Süha Taşpolatoğlu, "Abdi İbrahim’e ilk geldiğimde başkanım dedi ki 'Süha, hata yapabildiğin kadar hata yap. Hata yapmaktan korkarsan iş yapamazsın.' Hata yapma özgürlüğü çok güzel bir şey." dedi.

Taşpolatoğlu, İstanbul Gençlik Platformu'nun Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlediği Başarısızlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, başarı ve başarısızlığın bugün daha çok okul ve iş hayatı için düşünüldüğünü ifade eti.

Başarının aslında mutlulukla ilgili olduğunu belirten Taşpolatoğlu, "Yaptığınız işten mutlu oluyorsanız başarılısınız." dedi.

Kendisinin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ardından mimarlık okumaya karar verdiğini, aslında mimar da olmak istemediğini ifade eden Taşpolatoğlu, şöyle konuştu:

"O dönemde ne yapacağıma karar veremiyordum. Doktorluk yapmaya devam edebilirdim. Muhtemelen ihtisas sınavını kazanamayacaktım. Kazansam bile iyi bir doktor olamayacaktım. Şunu fark ettim ki bazen ne yapacağını bilmemek, ne yapacağını bilmek kadar önemli. Başarısız bir doktor olduğum için sektör değiştirdim ve keyif alarak çalıştığım ilaç sektöründeyim şu anda."