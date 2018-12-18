HABER

"Başarıya imza atacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:03 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Bu yerel seçimlerde 2014'deki gibi bir başarıya imza atacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu yerel seçimlerde 2014'deki gibi bir başarıya imza atacağız." dedi.

Temelli, HDP'li bazı milletvekilleriyle geldiği Muş'taki bir düğün salonunda partililerle buluştu.

Burada yaptığı konuşmada Temelli, demokrasi, insan hakları ve hukuk konusunda taraf olanların yan yana gelmesi gerektiğini belirtti.

"Artık yeni bir siyaset geliyor. Şimdi yerelden başlayarak iktidara HDP gelecek." diyen Temelli, şöyle devam etti:

"Ben salona girdiğimde HDP'nin seçim şarkısı çalıyordu. Bu bizim 2014 yerel seçimlerdeki şarkımızdı. Aradan 5 yıl geçti yine yerel seçimlere gidiyoruz. Bu yerel seçimlerde 2014'deki gibi bir başarıya imza atacağız. Hem de 2014'deki başarından çok daha iyi bir seçim olacak."

PARTNERKainatın en güzel kızı seçildi! Bir de annesini görün...Kainatın en güzel kızı seçildi! Bir de annesini görün...
BUDO seferleri olumsuz hava nedeniyle iptalBUDO seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal
Kamulaştırma bedellerini alamayanlar arazilerini geri istediKamulaştırma bedellerini alamayanlar arazilerini geri istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli muş

En Çok Okunan Haberler

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından Fenerbahçe yönetimine sert tepki!

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler! Öyle bir...

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

Sincan cezaevi önünde dehşet! Belediye otobüsü gazi ve avukatlara çarptı

Sincan cezaevi önünde dehşet!

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

Meclis'te olay sözler! 'FETÖ’cü şerefsiz, köpek…'

Meclis'te olay sözler! 'FETÖ’cü şerefsiz, köpek…'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.