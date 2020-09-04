Başay-Yıldız: Üç buçuk yaşındaki kızım da tehdit altında

0"nin 2018’den bu yana ırkçı tehdit mektupları gönderdiği avukat Seda Başay-Yıldız’ın yeni adresini bildiği ortaya çıktı. DW Türkçe’ye konuşan Başay-Yıldız, üç buçuk yaşındaki kızının da tehdit aldığını söyledi.Almanya'da 2018 yılından bu yana, kendisine "Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) 2.0" ismini veren kişi veya kişiler tarafından tehdit mektupları alan Avukat Seda Başay-Yıldız, yeniden tehdit ediliyor. Spiegel dergisinde yer alan habere göre, yeni bir ırkçı tehdit mektubu mektupları yazan ve altına "NSU 2.0" imzasını atan kişi veya kişilerin, Başay-Yıldız’ın yeni adresini de bildiğini ortaya koydu. Haberde, kısa süre önce gönderilen bir e-postada Başay-Yıldız’ın yeni ev adresine ilişkin bilginin yer aldığı belirtildi. Doğrudan Başay-Yıldız'a gönderilmeyen mektubun, Temmuz ayından bu yana ilgili soruşturmayı sürdüren müfettişin dosyasında olduğu belirtildi. Yeni tehdit mektubunu gönderenlerin Rus servis sağlayıcı Yandex’e ait bir e-posta adresini kullandıkları da haberde yer aldı.

Polis güvence vermesine rağmen Söz konusu kişi veya grubun, kısa süre önce taşınan avukatın özel adresine ilişkin bilgilere 2020 yılının başlangıcından bu yana sahip olduğu ifade ediliyor. DW Türkçe’ye konuşan Başay-Yıldız da taşındığında adresini kimseye vermediğini ve yeni adresinin polis tarafından "gizlendiğini" söyledi. Polisin kendisine yeni adresine ulaşılmasının imkansız olduğu yönünde güvence verdiğini de kaydetti. Son dönemde doğrudan kendisine gönderilen tehdit mektupları da aldığını söyleyen Başay-Yıldız, birkaç ay önce "Yeni adresini de elde ettim, boşuna uğraşma" şeklinde bir mesaj aldığını aktardı. Avukat, söz konusu kişinin kendisini, adresini internette yayınlamak ve başka kişilere vermekle de tehdit ettiğini söyledi. Başay-Yıldız, "Almanya'da sağcı olaylar son zamanlarda çok arttı. Üç buçuk yaşında bir kızım var, o tehdit ediliyor. Zil çaldığı zaman ilk kapıya koşan o. Çocuğu tutmak çok zor" diye konuştu. Avukat, "Hayatımıza bir şekilde devam ediyoruz. Böyle şeyleri çok kafaya takarsanız çalışamazsınız, hayata devam edemezsiniz. Biz hayatımıza normal devam ediyoruz. Ama tabii ki kapı çaldığı zaman, acaba kimdir, adresimizi verdiği kişi midir, silahlı bir saldırı mıdır diye düşünüyoruz" dedi.