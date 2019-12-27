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  4. 'Başbağlar Katliamı' davasının failleri yargılayan emekli hakim Feyzi Oylupınar hayatını kaybetti

'Başbağlar Katliamı' davasının failleri yargılayan emekli hakim Feyzi Oylupınar hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 02:30 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşayan ve 1993 yılında Başbağlar Köyü'nde 33 vatandaşın hunharca katledildiği olayın faillerini yargılayan eski İzmir DGM hakimlerinden Feyzi Oylupınar hayatını kaybetti.

'Başbağlar Katliamı' davasının failleri yargılayan emekli hakim Feyzi Oylupınar hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 1993 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde 33 vatandaşın hunharca katledildiği olayın faillerini yargılayan eski İzmir Devlet Güvenlik Mahkemsi (DGM) hakimlerinden Feyzi Oylupınar (72), ikinci eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi 859. Sokakta bulunan 3 katlı binada saat 23.30 sıralarında fenalaştı.

Bunun üzerine aile bireyleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Oylupınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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2 GÜNDÜR BİLİNCİNİN KAPALI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, bir süre önce felç geçirdiği ve yatağa bağlı durumda yaşadığı öğrenilen Oylupınar’ın 2 gündür bilincinin kapalı olduğu iddia edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce ve savcının incelemesinin ardından emekli hakim Oylupınar’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Başbağlar Katliamı Feyzi Oylupınar emekli hakim vefat izmir

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