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  4. Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü

Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 02:07 | Son Güncelleme

BAŞBAĞLAR Katliamı'nın faillerini yargılayan İzmir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar (72), Bornova'daki evinde yaşamını yitirdi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- BAŞBAĞLAR Katliamı'nın faillerini yargılayan İzmir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar (72), Bornova'daki evinde yaşamını yitirdi. Oylupınar'ın bir süredir felç olduğu ve yatarak tedavi gördüğü, ayrıca 2 gündür de bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
26 yıl önce Başbağlar Katliamı'nın faillerini yargılayan emekli hakim Feyzi Oylupınar, bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Mahallesi 859 sokaktaki evinde saat 23.30 sıralarında fenalaştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Oylupınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir felç olduğu için yatarak tedavi gördüğü ve 2 gündür bilinci kapalı olduğu öğrenilen Oylupınar'ın ölümünü belediye doktorunun şüpheli bildirmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri Oylupınar'ın evinde inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Oylupınar'ın yakınlarının ifadesine başvurdu. İzmir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Hakimlerinden olan Feyzi Oylupınar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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