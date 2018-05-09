MAGAZİN

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım'a benzeyen yarışmacıyı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Kim Milyoner Olmak İster'de Başbakan Binali Yıldırım'a olan benzerliğiyle dikkat çeken yarışmacı sunucu Murat Yıldırım'ı şaşırttı.

KENDİSİNİ GENÇ HİSSEDİYOR

Aslen Rizeli olan 82 yaşındaki Cahit Özay, kendisini 30 yaşında gibi hissettiğini belirterek kendisine yardım etmek isteyenleri geri çeviriyor.

"BİR ANDA BAŞBAKANIMIZ GELDİ SANDIM"

Haberler.com'da yer alan habere göre; Başbakan Binali Yıldırım'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Cahit Özay'ı gören sunucu Murat Yıldırım, şaşkınlığını gizleyemedi. Yarışmacıyı görür görmez "Bir anda Başbakanımız geldi sandım" diyerek kıyafetini düzeltmesi dikkat çekti.

"BUNU BİR KİŞİ DAHA SÖYLEMİŞTİ"

82'lik yarışmacı da "Bunu bana bir kişi daha söylemişti" diyerek Başbakan Yıldırım'a benzetildiğini vurguladı.

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