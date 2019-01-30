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Başbakan Abdülmehdi’den Irak bayrağının indirilmesine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün Kerkük kentinde Irak bayrağının indirilip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılmasının Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olduğunu söyledi.Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün Kerkük kentinde Irak bayrağının indirilip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılması kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün Kerkük kentinde Irak bayrağının indirilip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılmasının Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olduğunu söyledi.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün Kerkük kentinde Irak bayrağının indirilip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılması kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakanlıkça yapılan yazılı açıklamada, Abdülmehdi’nin konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve siyasi taraflarla ile bir telefon görüşmesi yapıldığı aktarıldı. Siyasi taraflara bazı siyasi partilerin binalarında IKYB bayrağının asılması anayasaya aykırı olduğu belirten Abdülmehdi’nin, bayrakların indirilmesini istediği açıklandı. Anayasa Mahkemesi kararına bağlı kalınmasını istediğini belirten Abdülmehdi, görüştüğü kişilerin kendisine, Kerkük’ün tartışmalı bölge olduğunu ve bayrağın asılmasının bir mahsuru olmadığı söylediklerini kaydetti. Başbakan Abdülmehdi ise, Kerkük’ün IKBY dışında olduğunu ve tartışmalı bölgeler ile ilgili anayasal bir karar alınıncaya kadar durumun bu şekilde devam edeceğini vurgulayarak emrivaki uygulamaların kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
Öte yandan Irak güvenlik güçlerinin kentte siyasi partilerin binalarında bulunan IKBY bayrağının indirdiği haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

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