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Başbakan Ardern, süpermarkette bir anneye yardım etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:03 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern alışveriş yapmak üzere gittiği süpermarkette cüzdanını evde unutan bir annenin alışveriş ücretini ödedi.Yeni Zelanda’da bir kaç hafta önce meydana gelen cami saldırılarına karşı takındığı tutumla saygınlığını artıran Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği markette cüzdanı olmayan bir anneye jest yaparak alışveriş ücretini ödedi.Sosyal medyada ortaya çıkan olayın doğruluğunu onaylayan Ardern, olayı konuşma konusunda isteksiz davrandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern alışveriş yapmak üzere gittiği süpermarkette cüzdanını evde unutan bir annenin alışveriş ücretini ödedi.
Yeni Zelanda’da bir kaç hafta önce meydana gelen cami saldırılarına karşı takındığı tutumla saygınlığını artıran Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği markette cüzdanı olmayan bir anneye jest yaparak alışveriş ücretini ödedi.
Sosyal medyada ortaya çıkan olayın doğruluğunu onaylayan Ardern, olayı konuşma konusunda isteksiz davrandı. Twitter kullanıcısı Helen Burness, "Ardern, sanki onu yeterince sevmiyormuşuz gibi, geçen gün süpermarkette, cüzdanını evde unutan ve çığlıklar atan iki çocuğu olan arkadaşımın alışveriş ücretini ödedi" şeklinde bir tweet paylaştı.
Ardern’e bugün neden anneye yardım ettiği sorulduğunda, "Çünkü o bir anne" diye cevap verdi.
Geçtiğimiz Haziran’da Neve adında bir kız çocuğu dünyaya getiren 38 yaşındaki Ardern, dünyada görevdeyken doğum yapan ikinci başbakan olma unvanı kazandı. Başbakan daha sonra Neve’yi New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına götürdü.

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