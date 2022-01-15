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Başbakan Boris Johnson'a istifa çağrısı yapan Muhafazakar Partili vekil sayısı artıyor

15.01.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Başbakanlık ofisinde gerçekleşen partilerle ilgili gelişmeler, Başbakan Boris Johnson üzerindeki istifa baskısını artırıyor. Son olarak kendi partisinden bir milletvekili daha Johnson'a görevden ayrılma çağrısı yaptı.

İngiltere'de Başbakanlık ofisinde gerçekleşen partilerle ilgili gelişmeler, Başbakan Boris Johnson üzerindeki istifa baskısını artırıyor. Son olarak kendi partisinden bir milletvekili daha Johnson'a görevden ayrılma çağrısı yaptı.

Muhafazakar Parti'de liderlik yarışının başlaması için 54 milletvekilinin organizasyon komitesine mektup yazması gerekiyor.

Andrew Bridgen bu mektubu yazdığını kamuoyuna duyuran 5. Muhafazakar Parti vekili oldu.

Kuzey Batı Leicestershire vekili olan Bridgen, Johnson'ın ülkeyi yönetmek için gerekli olan ahlaki otoriteyi kaybettiğini savundu.

Bridgen, "Eğer yeni bir acil durum yaşanır, halka fedakarlık çağrısı yapmak gerekirse, onun halk üzerinde bir otoritesi kalmadı" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde düzenlenen içkili etkinliğe katıldığı için özür dilemişti.

Johnson, yaklaşık 100 kişinin davet edildiği ve katılacakların içkilerini kendilerinin getirmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendiği etkinlikte sadece 25 dakika geçirdiğini, "çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek için katıldığını" savundu.

Yine partinin önde gelen isimlerinden biri olan eski Savunma Bakanı Tobias Ellwood da, Başbakan'ın koltuğundan olmamak için liderlik göstermesi gerektiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Elwood, Johnson'ın pişmanlık göstermesi gerektiğini kaydetti.

'Ulusal çıkarlar için istifa etmeli'

BBC'ye isminin gizli olmasını isteyerek konuşan bir başka eski bakan da Johnson için "O bitti…" ifadesini kullandı.

Bir başka güçlü Muhafazakar Partili de, başbakanlık koltuğu için kimsenin öne çıkmamasının "Boris'e zaman kazandırdığını" söyledi.

Aynı vekil, "Ama o bunu ikinci bir şansla karıştırmamalı" değerlendirmesini yaptı.

Muhafazakar Partili vekiller, söz konusu partilerin kendi seçmenlerinin de büyük tepkisini çektiğini belirtiyor.

Bir milletvekili, sadece kendi seçmenlerinden 200 tepki mesajı aldığını açıkladı.

Aynı vekil, "Çok sayıda meslektaşımız, bir sonraki seçime Boris'in lider olarak katılamayacağına inanıyor. Birçoğumuz bunun son anlamına geldiği düşüncesinde" dedi.

İşçi Partisi Lideri Keir Starmer da istifa çağrısını bir kez daha dile getirdi ve bunun bir "ulusal çıkar" olduğunu söyledi.

Bu etkinliklerden birinin hemen ertesi günü, Kraliçe Elisabeth, eşinin cenazesinde 'önlemler doğrultusunda' yalnız oturuyor

Starmer da Johnson'un otoritesinin ahlaki zeminini kaybettiğini savundu.

Johnson bu etkinliğe bir "iş buluşması" sanarak katıldığını iddia ediyor.

Uulusal yas sırasında bir etkinlik daha

Sınırlamalar süresince Başbakanlık Ofisi'nde, Johnson'ın katıldığı ve özür dilediği etkinlik dışında da içkili buluşmalar yapıldı.

Downing, 16 Nisan 2021'de gerçekleşen bir etkinlikle ilgili de Buckingham Sarayı'ndan özür diledi.

30 kişinin katıldığı ve "bavul dolusu alkol" alındığı bildirilen bu etkinlik, Prens Philip için ulusal yas ilan edildiği dönemde yapıldı.

Ülkede bu sırada, ikinci seviye Covid önlemleri geçerliydi ve bu tür buluşmalar sıkı sınırlamalara tabiydi.

Başbakan'ın sözcüsü bu etkinlikle ilgili olarak "ulusal yas sırasında yaşanması açısından da derin bir üzüntü yarattığını" söyledi.

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