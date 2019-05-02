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Başbakan Borisov: Türkiye'deki 30 bin göçmen Bulgaristan'a geçmeye hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 20:09 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN Başbakanı Boyka Borisov, "Türkiye'deki 30 bin göçmen Bulgaristan'a geçmek için hazırlık yapıyor" dedi.

Başbakan Borisov: Türkiye'deki 30 bin göçmen Bulgaristan'a geçmeye hazırlanıyor

Sevda DÜKKANCI/SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN Başbakanı Boyka Borisov, "Türkiye'deki 30 bin göçmen Bulgaristan'a geçmek için hazırlık yapıyor" dedi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Başbakan Boyko Borisov ile İçişleri Bakanı Mladen Marinov'un da katıldığı yuvarlak masa toplantısında düzensiz göçmen konusu ele alındı. Alınan tedbirler ve sınırlardaki tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Borisov, Türkiye ile düzensiz göç mutabakatının çok iyi çalıştığını, Yunanistan sınırında ise düzensiz göç konusunda ciddi sorunlar yaşadıklarını söyledi. Bulgaristan'ın Türkiye ve Yunanistan sınırını çok iyi koruduğunu belirten Borisov, "Türkiye ile düzensiz göçle mücadele konusunda iş birliğimiz çok iyi işliyor. AB, Bulgaristan'ın sınırlarının güvenliği için 150 milyon avro tesis etti. Bu kaynaklar olumlu sonuç verdi" dedi.
'CİDDİ SORUNLAR YAŞIYORUZ'
AB üyesi olan Bulgaristan'ın yine AB üyesi olan Yunanistan ile ortak sınırında güvenlik durumunun daha düşük seviyede olduğunu ifade eden Borisov, "Yunanistan ile ortak sınırımızda düzensiz göç konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz" diye konuştu.
Türkiye'den 30 bin göçmenin umut yolculuğu için Bulgaristan'a geçmeye hazırlandığını ileri süren Borisov, "30 bin kişi umut yolculuğunda Bulgaristan'dan geçmeye hazırlanıyor. Umut yolculuğuna hazırlanan 30 bin kişi, şu an Türkiye'de bekliyor ve onların Balkan yolu Bulgaristan'dan geçiyor. 30 bin kişi bizim topraklardan geçmeye hazırlanıyor, ordu dahil Türk sınırında acil önlemler paketiyle hazır durumdayız" dedi.
Borisov, 2018'de Türkiye-Bulgaristan sınırı 6 bin 904 kez ihlal edildiğini, Bulgaristan'a kaçak yoldan girmeye çalışan 761 göçmenin tutuklandığını söyledi.
'EUROPOL BİLGİLERİNİ KULLANIYORUZ'
Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ise düzensiz göç baskısı olmadığını, Türkiye sınırında güvenliğin tam temin edildiğini ancak 800 kilometre olan Yunanistan sınırında tel örgü olmadığını ve orada zorlandıklarını söyledi. Marinov, "Europol bilgilerini kullanıyoruz. İkili bilgi alışverişi sayesinde, sınırlardaki insan tacirlerini yakalıyoruz. 2018'de 133 insan taciri yakalandı ve yargılandı. 2019'un ilk üç ayında ise 30 kişi yasadışı göçmenler geçirdikleri suçlamasıyla hüküm giydi" dedi.

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